Ankara’da Orman Yangınına Karşı Yasaklar Var

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER HAZIRLANIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nın sosyal medya hesabı “ANFA Ankara” üzerinden yapılan paylaşımda, Valilik tarafından yaz aylarında sıkça görülen orman yangınlarına karşı alınan önleyici tedbirler duyuruldu. 10 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında, Ankara’da ormanlık alanlarda ve bu alanlara yakın yerlerde, mesire ve piknik alanlarında ocak, mangal, barbekü gibi ateş yakma düzeneklerinin kullanımı yasaklandı. Ayrıca, açık havada ateş yakılması ve 09.00-20.00 saatleri arasında ateşli piknik ve benzeri etkinliklerin yapılması da yasaklandığı vurgulandı.

KURAL VE YASAKLARIN GEREKÇESİ

Yürürlüğe giren bu kararın, orman yangınlarını engellemek, doğayı korumak ve can ile mal kaybını önlemek amacıyla alındığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ANFA Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan mesire alanlarında vatandaşlarımızın ilgili kurallara titizlikle uyması gerekmektedir.” Soğuksu Mesire Alanı, Mavi Göl Rekreasyon Alanı, Mogan Parkı, Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı ve Karagöl Mesire Alanı’nda kurallara riayet etmeyenler hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Doğanın korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu ve bu konuda duyarlılık gösterilmesi gerektiği vurgulandı. “Lütfen duyarlılık gösterelim, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım” çağrısı yapıldı. Böylelikle, vatandaşların ormanların korunmasına yönelik bilinçlenmesi hedefleniyor.