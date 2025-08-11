Ankara’da Oto Yıkamaya Uçan Araç

KAZA ANKARA’DA MEYDANA GELDİ

Ankara’da bir otomobil kontrolden çıkarak bir oto yıkamanın içine uçtu. Bu kaza sonucunda 3 kişi yaralanırken toplamda 4 araç hasar aldı. Olay, Sincan ilçesinde gerçekleşti. İddialara göre, 06 AU 9414 plakalı aracı kullanan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil oto yıkamanın önündeki kaldırımdan havalandı. Havalanan araç, önce oto yıkama önündeki bir ağaca ve trafik levhasına çarptı, ardından yıkamadan çıkan bir araca ve nihayetinde kaldırımda bulunan bir taksiye çarptı. Kaza esnasında etraftan seken taşlar ve dal parçaları bir başka araca daha zarar verdi.

YARALILAR VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

06 AU 9414 plakalı aracın çarpmasıyla yerinden fırlayan bir direk, dükkan önünde çalışan görevliye çarptı. Kazanın ardından durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine gönderildi. Sağlık görevlilerinin ilk değerlendirmesine göre görevlinin kafasında yarık ve bacağında kırık olduğu tespit edildi. Ayrıca, kazaya neden olan 06 AU 9414 plakalı aracın içindeki 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.

GÜVENLİK AÇISINDAN KRİTİK ANLAR

Kazanın ardından konuşan taksi şoförü, olay anını anlatarak, “Hızlı gelen bir araç uçtu. Ağacı kırdı. Canımızı zor kurtardık” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kazanın ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor. Kazada meydana gelen hasar ve yaralanmalar, bölgedeki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.