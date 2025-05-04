Ankara’da Otobüs Kazasında 4 Öğrenci Yaralandı

ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN KAZASI

Ankara’dan dönerken bir kaza geçiren öğrenci otobüsü bariyerlere çarptı. Olay, Polatlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Gezi düzenleyen öğrencilere ait Menekşe tura ait otobüs, Bursa’ya dönüş yolundayken kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otobüste bulunan 4 öğrenci yaralandı. Olayın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli bir aksama yaşandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.