“Ankara’da Otobüste Uygunsuz Davranışlar”

ALTINDAĞ’DA ŞÜPHELİ HAREKETLER

Olay, bugün Altındağ ilçesinde gerçekleşti. Belediye otobüsünde üniversite öğrencisi genç kızlara bakarak uygunsuz davranışlarda bulunan ve onları yurtlarına kadar takip eden şüpheli kişinin görüntüleri, vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü, konu ile ilgili çalışma başlattı ve şüphelinin A.H.E. olduğu belirlendi.

POLİS YETKİLİLERİ HIZLA HAREKET GEÇTİ

Şüpheli, Sincan ilçesinde bulunan evinin balkonundan atlamaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada A.H.E. isimli şüphelinin 14 suç kaydının olduğu açıklandı.