Ankara’da Otomobil Çarpan Yaya Yaralı

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI

Ankara’nın Sincan ilçesinin Yenikent semtinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu bir yaya yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde gerçekleşti.

KAZA SONRASI GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, yaya yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki bir otomobil ona çarptı. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi ve bu doğrultuda bölgeye polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.