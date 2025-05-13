Ankara’da, Otomobil Kazasında İki Ölü

OTOMOBİLİN KONTROLDEN ÇIKMASI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan paletli sondaj makinesine çarpan bir otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti. Olay, Bağlıca Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda gerçekleşti. 35 yaşındaki Merve Ünver’in kullandığı 06 GA 8590 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sondaj makinesine çarptı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesinin ardından, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık ekipleri, sürücü Merve Ünver ile araçta bulunan 9 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı.