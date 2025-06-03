Ankara’da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarparak takla attı. Bu olay sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, sürücüsü kontrolünü kaybeden 06 COB 463 plakalı otomobil, Ankara Caddesi’nde seyrederken refüje çarpıp takla attı.

TIBBİ MÜDAHALE YAPILDI

Kaza sonrası çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan bir kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.