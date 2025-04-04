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Ankara’da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

ANKARA BEYPAZARI YOLUNDAKİ KAZA

Ankara Beypazarı güzergahında meydana gelen kazada bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bu talihsiz olayda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Beypazarı yönüne doğru seyir eden otomobil, Beypazarı’na 14 kilometre mesafede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle orta refüje çarparak takla attı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gelerek yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve 3 yaralıyı Beypazarı Devlet Hastanesi’ne taşımak üzere hastaneye yönlendirdi. Bunun yanı sıra, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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