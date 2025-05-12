Ankara’da Otomobil Yangında Yandı

ANNE KAZASI VE OTOMOBİL YANGINI

Ankara’da seyir halindeki bir otomobil, ani bir yangınla karşılaştı ve alevlere teslim oldu. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Hikmet Özer Caddesi üzerinde ilerleyen bir araç, motor bölümünden aniden yanmaya başladı. Sürücü, alevleri gördüğünde otomobili yol kenarına park ederek araçtan indi. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale edemeyen sürücü, durumu hemen yetkililere bildirerek yardım istedi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa süre içinde kontrol altına alarak söndürdü. Yangının nedenine dair araştırma başlatan polis ekipleri ise durumu kayda geçirerek incelemelere sürdürdü. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve yangının sebebi hakkında bilgi edinmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.