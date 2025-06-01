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Ankara’da Otomobil Yangını Olayı

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, park edilmiş bir otomobilde meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlar arasında endişe yarattı. Olay, Fatih Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde gerçekleşti. Bilgilere göre, restoranın önünde park eden bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden çevredeki insanlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa bir süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Bu esnada restoranda yemek yiyen müşteriler, araçlarının zarar görmemesi için otomobillerini hızla bulunduğu yerden kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

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