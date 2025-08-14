Ankara’da Pakistan’ın bağımsızlık günü kutlandı

ANKARA’DA PAKİSTAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLANDI

Ankara’da Pakistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte “Bağımsızlık Günü” coşkuyla kutlandı. Programa Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Pakistanlı vatandaşlar katıldı. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve sonrasında Türkiye ile Pakistan milli marşları okundu.

BÜYÜKELÇİ JUNAİD’İN VURGULARI

Programda konuşan Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, “Pakistan’ın 78. Bağımsızlık Günü’nü kutladığımız bu mübarek günde hepinizi Pakistan Evi’nde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum” diyerek başladığı konuşmasında, “Markai Haq zaferimizi de kutlarken, Pakistan’ın neden kurulduğunu düşünmemiz gerekir” ifadelerini kullandı. Junaid, Türkiye’nin Pakistan’ın kuruluşundan beri her zaman yanlarında olduğunu belirtti. “Bu yıl ilk kez 14 Ağustos’ta iki olayı birlikte kutluyoruz: Bağımsızlık Günü ve Markai Haq. Bu zafer, Pakistan’ın savunma kapasitesini tüm dünyaya göstermesi açısından tarihi bir olaydır” şeklinde konuştu.

KAYATÜRK’ÜN DESTEKLEYİCİ SÖZLERİ

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, “Pakistan’ın sadece önemli bir ekonomi, endüstri ve tarım ülkesi değil, aynı zamanda önemli bir savunma ülkesi olduğu da ortaya çıktı” dedi. “Pakistan’ın Hindistan karşısında ortaya koyduğu savunma gücünün önemini herkes kabul ediyor” diyerek ekledi. Kayatürk, Türkiye’nin Pakistan’ı asla yalnız bırakmayacağını vurguladı ve Keşmir’deki haksızlıkların da son bulması gerektiğini ifade etti. “Biz Pakistan’da bugüne kadar güzel şeyler yaptık ve bu dayanışma devam edecek” diyerek, “Bağımsızlık Günü hepimize kutlu olsun” dedi.