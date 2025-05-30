Ankara’da Patlama, 1 İşçi Öldü

İNŞAAT ALANINDA MEYDANA GELEN PATLAMA

Ankara’da bir inşaat sahasında gerçekleşen patlama sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti. Olay, Çankaya ilçesinde bulunan Konutkent Mahallesi’ndeki bir konut inşaatında yaşandı.

PATMADAN DOLAYI BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen sebeplerden dolayı gerçekleşen patlama sonucunda 41 yaşındaki erkek işçi S.S. hayatını kaybetti. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldı.