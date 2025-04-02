Ankara’da Planlı Elektrik Kesintisi İlçeleri

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) 3 Nisan günü, kentin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacağı duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağı ise merak ediliyor. Büyükşehir’de elektriğin ne zaman geleceği konusunda bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

KESİNTİ NEDENLERİ VE BÖLGELER

Elektrik kesintileri hakkında bazı bilgiler aşağıda yer alıyor. Çeşitli arıza durumu ve çalışmaları devam ediyor olup, veriler değişiklik gösterebiliyor.

Kesinti nedeni olarak belirtilen yerler ve süreleri:

– ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle, TOPRAKLIK, KIBRIS Sokak bölgesinde bir arıza tespit edilmiştir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanıyor.

– YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde de benzer bir şebeke arızası yaşanmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak.

– MUTLUKENT, 2060 Sokak bölgesinde, 02.04.2025 18:46’da enerjinin verilmesi planlanmaktadır.

– YAŞAMKENT, 3042 Sokak bölgesinde bir şebeke arızası bulunmaktadır ve enerjinin en kısa sürede sağlanması hedefleniyor.

– AYRANCI, DİKMEN Sokak bölgesinde de bir arıza mevcuttur ve 03.04.2025 03:16’da enerjinin gelmesi bekleniyor.

– KIRKKONAKLAR, 450 Sokak bölgesinde, yine bir şebeke arızası tespit edilmiştir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak.

Bu durumlarla ilgili olarak gelişmeler takip ediliyor.