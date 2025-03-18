Ankara’da Planlı Elektrik Kesintisi Listesi

Ankara’da elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) alınan bilgilere göre, 19 Mart’ta Ankara’nın çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağı merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ankara’da elektrik kesintileri, farklı ilçelerdeki arızalar nedeniyle yaşanacak. Şu anki verilere göre, belirli bölgelerde şebeke arızaları nedeniyle kesintiler meydana geliyor. Örneğin, Ümit Mahallesi’nde bulunan 2435 Sokak bölgesinde bir arıza mevcut. Bu arıza için çalışmalara hızla başlanacak ve “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” açıklaması yapıldı.

MAHALLELERDEKİ ARIZALAR

Ayrıca, Ayrancı bölgesinde Hoşdere ve Dikmen Sokakları ile Oran bölgesinde 629 Sokak’ta da şebeke arızaları tespit edildi. Yine, Harbiye’de bulunan Dikmen Sokak’ta da bir arıza durumu var. Bu alanlarda da energinin zamanında sağlanması için “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” ifadesi kullanıldı.

Gelişmelerle ilgili detaylar ve güncellemeler yakından takip ediliyor, elektrik kesintileri hakkında bilgiler düzenli olarak güncelleniyor.