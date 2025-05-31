Ankara’da Polis Ekibine Saldırı: İki Gözaltı

ANKARA’DAKİ KAVGA POLİSE MÜDAHALEDE SORUN YARATIYOR

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen bir kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonuçlandı. Olay, Mustafa Kemal Mahallesi Vural Baylan Bulvarı’ndaki Yunus Emre Parkı çevresinde gerçekleşti. Üç kişi arasında patlak veren kavga, çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesiyle gündeme geldi.

O.K.A. VE İ.U. ARASINDAKİ KAVGAYA MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, önceden farklı suçlardan kaydı bulunan O.K.A. ve İ.U. bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, durum müdahale ettiğinde O.K.A. ve İ.U. ekiplerine saldırdı. Saldırı sırasında polis yaralanmazken, bir memurun üniforması yırtıldı. Bu olayın ardından O.K.A. ve İ.U. gözaltına alındı. Konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.