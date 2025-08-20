Ankara’da Polis Uygulaması Denetlendi

DENETİM UYGULAMASI HIZLANDIRILIYOR

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehrin yoğunluk gösteren noktaları ve parklarında gerçekleştirilen polis uygulamasını denetledi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, şehir dahilinde yollar, parklar ve bahçelerde şüpheli şahıslara yönelik kapsamlı bir uygulama düzenledi. Bu uygulamayı yerinde gören Dinç, denetim sırasında vatandaşlarla da sohbet etti ve onların görüşlerini dinledi. Dinç, “Vatandaşların huzuru ve güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz” diyerek, başkent polisinin günün 24 saati görev başında olduğunu belirtti.

UYUMLAMA SONUCU 3 ŞAHIS YAKALANDI

Gerçekleştirilen uygulama, 94 farklı noktada, 384 parkta toplam 270 ekip ve 907 polis memurunun katılımıyla yapıldı. Uygulama kapsamında, 10 bin 998 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Ayrıca 2 bin 805 araç kontrol edilerek, aranan 3 kişi yakalandı. Uygulama çerçevesinde 42 kişiye Kabahatler Kanunu’na muhalefetten işlem yapılırken, 45 araca toplam 425 bin 71 TL değerinde trafik cezası kesildi.