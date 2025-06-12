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Ankara’da Polise Saldıran 6 Gözaltı

PROTESTO ETKİNLİĞİNE MÜDAHALE

ANKARA’DA, izinsiz bir şekilde gerçekleştirilen Filistin protestosunda, polise saldırı düzenleyen 6 şüpheli gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Kızılay Yüksel Caddesi’nde toplanan ve Filistin protestosu madığıyla izinsiz gösteri yapan grup, polis tarafından dağılmaları için uyarıldı.

POLİSE SALDIRI VE GÖZALTI

Uyarılara karşı direnen ve ellerindeki flamaların sopaları ile polise saldıran gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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