Ankara’da Sağanak Nedeniyle Su Birikintileri

SAĞNAK YAĞIŞ ANKARA’DA ULAŞIMI ZORA SOKUYOR

Ankara’da meydana gelen sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Öğle saatlerine doğru etkili olan yağış, ulaşımı yavaşlattı. Su birikintileri nedeniyle bazı yollarında ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Çankaya ilçesi Anadolu Bulvarı’nda yaşanan su birikintileri sebebiyle bazı araçlar arıza yaparak yolda kaldı.

KANALİZASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan kanalizasyon mazgallarını açmak için çalışmalara başladı. Yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. Ankara Valiliği, ani sel, su baskını, yerel dolu ve kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.