Ankara’da Sağanak Sonrası Su Baskını Yaşandı

ANKARA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI EVLER SU ALTINDA KALDI

Ankara’nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binada su baskını yaşandı. Akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmur, Şafaktepe Mahallesi Uzgörenler Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katını su bastı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Gelen ihbarlar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su baskınından etkilenen 2 dairede tahliye çalışmaları başlatıldı.

EV SAHİBİ: “HER YAĞMURDA AYNI DURUMU YAŞIYORUZ”

Olayla ilgili konuşan Özgür Şener, “Bu ikinci sefer oluyor. Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık, eşyalarımızı yeniledik. Şimdi yine su bastı. Evde değildik, komşularımız haber verdi. Eve geldiğimizde evin içi su doluydu. Evin içi göl gibi çizme yarıya kadar suyun içindeydi. Komşular arayınca Eryaman’dan buraya geldik. Annem yaşlı, evde tek kalıyordu. Aşağıda ağlıyor. Morali bayağı bozuk” dedi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Su baskını nedeniyle dairelerde eşyalar zarar gördü ve maddi hasar oluştu. Yetkililer, bölgedeki altyapı sorunlarını gidermek için inceleme başlattı.