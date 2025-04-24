Ankara’da Sağanak Yağış Devam Ediyor

ANADOLU BÖLGESİNDE YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, giderek etkisini arttırıyor. Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından başkent ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz” dedi. Öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde de devam etti.

İLÇELERDE DOLU YAĞIŞI GÖRÜLDÜ

Yağmurun yanı sıra Yenimahalle, Çankaya, Mamak, Keçiören, Altındağ, Kızılcahamam, Beypazarı ve Çubuk gibi ilçelerde dolu yağışı etkisini gösterdi. Bu yağışların etkisiyle altgeçitlerdeki birikintiler, sürücülere zorlu anlar yaşattı. Başkent’te meydana gelen yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

YOĞUN YAĞIŞLARIN DEVAM EDECEĞİ YAZILIYOR

Ankara Valiliği, bugün başlayan yoğun yağışın yarın da devam edeceğini duyurdu. Başkentteki bu durum, vatandaşların dikkatli olması gereken gereken bir konu olarak belirtiliyor.