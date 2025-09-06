Haberler

Ankara’da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

SAĞANAK YAĞIŞ GÜDÜL’DE SELE NEDEN OLDU

Ankara’nın Güdül ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, bölgede yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu. Valilik, bu durumun yanı sıra sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.

YAĞIŞ SONUCUNDA TARSIM ZARAR GÖRDÜ

Akşam saatlerinde Güdül ilçesi Güneyce Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış, yolları göle dönüştürdü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aynı zamanda selin etkisiyle tarlarda bulunan ekinlerin zarar gördüğü bilgisi de edinildi. Bu durum, çiftçiler için de endişe kaynağı haline geldi.

