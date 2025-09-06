Haberler

Ankara’da Sağanak Yağış Sorun Yarattı

YAĞIŞLAR ANKARA’DA ETKİ YARATTI

Ankara’da aniden başlayan sağanak yağış, birçok noktada su birikintilerine ve sele yol açtı. Bu durum sürücülerin trafikte zor anlar yaşamasına sebep oldu. Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yerel kuvvetli yağış beklentisinin altını çizmişti. Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında güçlü rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını önermişti.

TRAFİKTE SIKINTILAR YAŞANDI

Uyarıların ardından öğle saatlerinde şehrin batı kısmında etkili olan sağanak, İstanbul Yolu olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda ciddi trafik aksaklıklarına yol açtı. Bulvarda kilometrelerce süren bir sıkışıklık yaşanırken, yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde sular adeta sel durumuna geldi ve trafik yalnızca bir şeride düştü. Bir vatandaş, Hakan Çevik, yaşanan sorunlar hakkında yetkililere seslenerek, “Burası her yağmur yağdığında göl oluyor. Her araç geçtiğinde trafik kitleniyor. 2-3 saat yollarda çilekeş oluyoruz. 4-5 senedir burası böyle, ne altyapısı ne bir şeyi var. Sanayi içerisinde dükkanlar kapattı, çalışmıyorlar şu anda. Dükkanlar su altında kaldı. Altyapı yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Drone Yarışları, Yedikule Hisarı’nda Başladı

Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda 60 pilotun katılımıyla başladı. İlk gün, yarışmacılar sıralama turlarında yeteneklerini sergiledi.
Haberler

Mardin’in Savur’unda Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.