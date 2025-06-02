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Ankara’da Sağanak Yağış, Su Birikintileri Oluşturdu

SAĞANAK YAĞIŞ GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ankara’da öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Başkent’te saat 16.30 sıralarında başlayan yağış, kentin çeşitli bölgelerinde hissedildi.

SU BİRİKINTİLERİ TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Yağış nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi, bu da trafiği olumsuz etkiliyor. Sürücüler, su birikintileri sebebiyle ilerlemekte zorluk çekiyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelere düşen yağış, araç kuyruklarının oluşmasına ve ulaşımda aksaklıklara yol açıyor.

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