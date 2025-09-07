Ankara’da Sağanak Yağış Uyarısı Var

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN UYARI

Ankara Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları hususunda dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Valiliğin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre; 8 Eylül 2025 Pazartesi günü gece ilk saatlerden itibaren Ankara il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR ALINMALI

Yapılan açıklamada, yağışların ani sel, su baskını gibi tehlikelere yol açabileceği hatırlatıldı. Vatandaşların bu durumlar karşısında önlem alması önem taşıyor. Ayrıca, hava koşullarının yolculuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği, bu nedenle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Uyarılar göz önünde bulundurularak, yangın ve su baskınlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.