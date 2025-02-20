Ankara’da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı Artıyor

SAHTE İÇKİ KAYNAKLI ÖLÜMLER ANKARA’YA SIÇRADI

İstanbul’da başlayan sahte içki kaynaklı ölümler, şimdi de Ankara’ya sıçramış durumda. Yılbaşından bu yana Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dün 61 olarak kaydedilmişti. Bugün bu sayı 63’e çıktı. Ayrıca, 36 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu olaylar çerçevesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı ile Polatlı başsavcılıkları, kaçakçılık ve olası kastla ölüme sebebiyet verme suçlarından kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji raporları da eklenmiş durumda. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmüş olduğu soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 30 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

SAHTE İÇKİ GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR

Uzmanlar, sahte içkinin rengi, kokusu ve tadının ayırt edilemediğini belirtiyor. Alkol almayı planlayanlar için risk almamak adına bandrollü ürünlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.