Haberler

Ankara’da Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı

ANLAYAN BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Keçiören’deki pazar yerinde gerçekleşen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Saldırının failinin yakalandığı bilgisi alındı.

CEPHAİDAN KAFASINDAN VURULDU

Alınan bilgilere göre, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Ayvalı pazar yerinde akşam saatlerinde Abdullah Ü. kafasından vurularak yaralandı. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonrasında, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Abdullah Ü.’nün iş arkadaşı İ.K. olduğu belirlendi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında, İ.K. kaçtığı yerden yakalanarak gözaltına alındı. Bu silahlı saldırıya dair geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Saldırı anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Maltepe’de Yolculukta Darp Olayı Yaşandı

Maltepe'de, yer verme nedeniyle çıkan tartışmada bir baba darp edildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderilerek baba hastaneye kaldırıldı.
Haberler

Çelik İthalatında Gümrük Vergisi Artıyor

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatındaki gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkararak, ülke içindeki çelik sektörünü koruma altına alacağını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.