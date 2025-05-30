Ankara’da Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı

ANLAYAN BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Keçiören’deki pazar yerinde gerçekleşen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Saldırının failinin yakalandığı bilgisi alındı.

CEPHAİDAN KAFASINDAN VURULDU

Alınan bilgilere göre, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Ayvalı pazar yerinde akşam saatlerinde Abdullah Ü. kafasından vurularak yaralandı. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonrasında, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Abdullah Ü.’nün iş arkadaşı İ.K. olduğu belirlendi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında, İ.K. kaçtığı yerden yakalanarak gözaltına alındı. Bu silahlı saldırıya dair geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Saldırı anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.