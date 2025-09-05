Ankara’da “Savunma Ve Şehitler Günü” Kutlandı

PRAKİK DOSTLUK VE ORTAKLIĞIN VURGUSU

Ankara’da bulunan Pakistan Büyükelçiliği, “Savunma ve Şehitler Günü” adına bir program düzenledi. Etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, bürokrasi temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Pakistanlı vatandaşlar katılım gösterdi. Program, Kur’an-ı Kerim’in okunması ve ardından Türkiye ve Pakistan milli marşlarının söylenmesiyle başladı.

BAKAN GÜLER’İN VURGULARI

Etkinlikte konuşan Bakan Güler, “Bu anlamlı gün vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Nazik davetiniz için de şükranlarımı sunuyorum. Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın savunma ve şehitler gününü en içten dileklerimle kutluyor. Pakistan halkına selam ve saygılarımı iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını ve muhabbetlerini getirdiğimi özellikle belirtmek isterim. Bu vesileyle Pakistan’ın bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitleri ve büyük bir fedakarlıkla mücadele etmiş kahraman gazileri rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. Pakistan ve Türkiye arasındaki dostluğa dikkat çeken Güler, “Pakistan bölgesel ve küresel dengelerde söz sahibi olan barış ve güvenlik istikrarının sağlanmasında etkin roller üstlenen önemli bir aktördür. Özellikle son yıllarda yürütülen ekonomik kalkınma ile savunma ve dış politikadaki vizyoner yaklaşımları, uluslararası sistemdeki yerini her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Türkiye olarak köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızla birlikte Pakistan’ın bu güçlü ilerleyişini memnuniyetle izliyoruz” diye ekledi.

ASKEŞ TATBİKATLARI VE İŞ BİRLİĞİ

Bakan Güler, Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile gerçekleştirilen askeri eğitim ve tatbikatların yanı sıra, savunma sanayi projelerine de değindi. “Dost Pakistan Silahlı Kuvvetleri’yle birlikte gerçekleştirdiğimiz askeri eğitim ve tatbikatlardan, savunma sanayi projelerine kadar bütün iş birliğimizi en üst seviyelere çıkardık. Ticaret ve teknoloji gibi geniş bir alanda sürdürdüğümüz çalışmalar, yakın iş birliğimizin ne kadar etkili olduğunu açıkça ortaya koyuyor” sözleriyle devam etti. Ayrıca, Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ortaklık sayesinde birçok proje başarıyla ilerlediğini belirtti.

PAKİSTAN’A YAPILACAK ZİYARET

Haftaya Pakistan’a bir ziyaret planladığını ifade eden Bakan Güler, “Önümüzdeki hafta Pakistan’ı ziyaret ederek iş birliğimizi artırmak için verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Bu düşüncelerle Pakistan’ın savunma ve şehitler gününü bir kez daha kutluyor, dost ve kardeş Pakistan halkına sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

BÜYÜKELÇİ JUNAİD’DEN TEŞEKKÜR

Büyükelçi Junaid ise söz alarak, “Pakistan’ın yanında her daim duran Türk kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye ile tarihi, stratejik ve kapsamlı ikili ilişkilerimizden gurur duyuyoruz. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki gelişen savunma bağları ve mükemmel iş birliği, kardeşliğimizin sağlam bir dayanağıdır” dedi. Zorluklar karşısında dirençli olduklarını vurgulayan Junaid, “Şehitlerimizi anarak ve savunucularımızı kutlayarak geleceğe iyimserlikle bakıyoruz; bölgesel iş birliği, karşılıklı anlayış ve ortak güvenliğe dayalı bir geleceğe” ifadelerini kullandı.