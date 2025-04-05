Ankara’da Sel Suları Dükkânı Bastı

ANKARA’DA ETKİLİ SAĞANAK DÜKKANI SU BASMASINA NEDEN OLDU

Ankara’da şiddetli sağanak yağışın etkisiyle Sincan ilçesinde bir dükkan su altında kaldı. Yoğun yağışın sele dönüşmesi sonucu iş yerine sular dolarken, dükkan sahibi hasarı en aza indirmek için tek başına mücadele etti.

İŞ YERİ SAHİBİ SUYU TAHLİYE ETMEK İÇİN UĞRAŞTI

Dükkan sahibi, su baskını nedeniyle oluşan maddi hasarı azaltmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. İş yerindeki suları boşaltmak için verdiği çaba, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ANKARA’DA SORUN OLUŞTURUYOR

Ankara’da son dönemde etkili olan sağanak yağışlar, özellikle altyapı sorunlarının yoğun olduğu bölgelerde su baskınlarına yol açıyor. Sincan’daki bu olay da ani yağışların neden olduğu sorunlara bir örnek teşkil ediyor.

CEP TELEFONU KAYDI OLAYLARI BELGELEDİ

Dükkan sahibinin su baskınına karşı verdiği mücadele, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek yaşanan zorlukların görsel bir kanıtı haline geldi. Bu tür ani hava olaylarının yaratacağı risklere karşı önlem alınması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.