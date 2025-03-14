Ankara’da Sevgilisini Vuran Ağabey Gözaltında

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’nın Sincan ilçesinde, erkek arkadaşıyla tartışan bir kadın, durumdan haberdar olan ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Söz konusu olayda, H.Ç.A. isimli kadının şehir dışına çıkma talebi, erkek arkadaşı İ.D. tarafından reddedildi ve bu durum bir tartışmaya yol açtı. H.Ç.A., tartışmanın büyümesi üzerine ağabeyi M.Ç.’yi çağırdı. İki erkek arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.Ç. yanında getirdiği silahla İ.D.’ye ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

GÖRGÜ TANIKLARI

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İ.D.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay esnasında komşularından biri olan Mustafa Batuhan Özdemir, duruma dair bazı bilgilere ulaştı. Özdemir, “5 ila 6 el silah sıkılmış. Kadın evden kaçtıktan birkaç dakika sonra ağabeyi peşinden çıkmış. Yanında silahı varmış. Bunu kardeşine engel olmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

OLAY YERİ İNCELEMELERİ

İlgili ekiplerin olay yerinde uzun süre inceleme yaptığı kaydedildi. Özdemir, “Olay sırasında kadın, kızının peşinden koşarken ‘Anne’ diye seslendi” sözlerini de paylaştı. Burası yeni taşınmış bir yer olmasına rağmen, komşularla uzun bir tanışıklıkları olmadığını belirten Özdemir, ortamın sakinleşmesine yardımcı olan polis ekiplerinin durumla ilgilendiğini de sözlerine ekledi.