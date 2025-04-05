Ankara’da Şiddetli Sağanak Yağış Etkili Oldu

ANKARA’DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, şehir genelinde günlük yaşamı aksattı. Özellikle mesai çıkış saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmur, trafikte zor anlar yaşanmasına neden oldu.

CADDELER VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI

Kentte birçok ana cadde ve sokak, yoğun yağış nedeniyle suyla doldu. Sürücüler, aniden yükselen su seviyesiyle mücadele ederken, bazı araçlar yolda kaldı. Yayalar ise su birikintilerinden dolayı yürümekte güçlük çekti.

VALİLİKTEN UYARI: YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yağışların gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, özellikle alçak kesimlerde ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanları uyardı.

TRAFİKTE YAŞANAN SORUNLAR

Şehir içi ulaşımda yaşanan aksaklıklar, toplu taşıma araçlarının seferlerini de etkiledi. Bazı otobüs hatlarında gecikmeler yaşanırken, metro istasyonlarında yoğunluk oluştu. Yetkililer, vatandaşlara mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

METEOROLOJİDEN SON DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevresinde lokal olarak kuvvetli yağışların devam edebileceğini duyurdu. Hafta sonu için havanın kısmen açık olacağı, ancak pazartesiden itibaren yeniden yağışlı bir hava dalgasının beklendiği bildirildi.