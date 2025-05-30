Ankara’da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

ANLAMINI KORUYAN BİR SALDIRI OLAYI

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir pazar alanında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, Ayvalı pazarında Abdullah Ü.’ye kimliği henüz bilinmeyen bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle ateş açıldığı bildiriliyor. Başından vurulan Abdullah Ü., ciddi şekilde yaralanıyor.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE VE POLİS ÇALIŞMALARI

Çevrede bulunanların hemen durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderiliyor. İlk müdahalenin ardından yaralı, Etlik Şehir Hastanesine kaldırılıyor ve burada hayati tehlikesinin bulunduğu ifade ediliyor. Olay sonrası güvenlik güçleri, saldırganın izini sürmek ve yakalamak için yoğun bir çalışma başlatıyor.