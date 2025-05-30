Ankara’da Silahlı Saldırı Anı Yayınlandı

BAŞKENTTEKİ SİLAHLI SALDIRI VE GÖRGÜ TANIKLARI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir pazar yerinde meydana gelen silahlı saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda bir şahıs, kafasından vurularak yaralandı. Olay anı, çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

FAİLİN YAKALANMASI

Edinilen bilgilere göre, Keçiören Ayvalı pazar yerinde akşam saatlerinde Abdullah Ü., kafasından vuruldu. Yapılan araştırmalar sonucunda, Abdullah Ü.’yü vuran kişinin, aralarında husumet bulunan iş arkadaşı İ.K. olduğu belirlendi. Olay yerinden kaçan İ.K., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış durumda. Konuyla ilgili bir soruşturma da başlatıldı.