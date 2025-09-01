Haberler

Ankara’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

SARIMSAK SATAN KİŞİ SILAHLı SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Ankara’da bir kişi, sarımsak sattığı aracı içinde gerçekleştiren silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, Çankaya ilçesinde bulunan Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, aracında sarımsak satan Hüdaverdi T., beyaz bir otomobille yanına yaklaşan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, Hüdaverdi T.’ye 2-3 el ateş ederek başından vurdu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hüdaverdi T.’nin ilk muayenesinin ardından, onu Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Ancak ne yazık ki hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerinde bulunan polis ekipleri, saldırganın aracıyla kaçmasının ardından yakalanması amacıyla geniş çaplı bir araştırma başlattı. Hüdaverdi T.’nin kimliği ve olayın yaşandığı anın detaylarıyla ilgili incelemeler sürüyor.

Manisa Turgutlu'da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eflani'de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

