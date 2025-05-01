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Ankara’da Şoför, Polise Çarpıp Yaraladı

OLAYIN YERİ VE GÖRÜNTÜLER

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, CHP Milletvekili Adnan Beker’in şoförü, ‘dur’ ihtarını dikkate almadan aracını bir polis memurunun üzerine sürdü. Olay, 23 Nisan Çarşamba günü, Altındağ Talatpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

POLİS MEMURUNUN DURUMU VE ŞİKAYET

CHP Milletvekili Adnan Beker’in şoförü, 06 TC 0066 plakalı Mercedes marka aracını kullanarak, Cumhuriyet caddesine girişin kapalı olduğu bilgisi verilmesine rağmen, trafik görevlisinin ‘dur’ ihtarına uymadı. İ.A. adlı şoför, üzerine araç sürdüğü polis memurunu yaralayarak, hastaneye kaldırılmasına sebep oldu. Yaralı polis memuru, şoför İ.A.’dan şikayetçi oldu.

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