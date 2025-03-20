Ankara’da SOGEP Kapsamında Beş Proje İmzalandı

ANKARA’DA BEŞ ÖNEMLİ PROJE İMZALANDI

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Ankara’da beş önemli projenin sözleşme imza süreçleri tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi, 2024 Yılı SOGEP çerçevesinde uygulanacak. Projelerin toplam bütçesi 26 milyon lira olarak belirlenmişken, yaklaşık 20 milyon lira destek alacaklar. Bu projeler, bölgesel ve sosyo-ekonomik kalkınmayı destekleyerek kadın istihdamını artırmayı, geleneksel üretim şekillerini modern teknolojiyle bir araya getirmeyi ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

DESTEKLENEN PROJELER

Ankara Tasarım ve El Sanatları Merkezi Küçük Sanat Kooperatifi tarafından yürütülecek ‘Anadoludakiler-Zamansız Zarafet: Sof Dokumanın Yeniden Doğuşu’ projesi ile Ankara’ya özgü sof kumaşın üretimi canlandırılacak. Diğer bir proje olan ‘Anadoludakiler-Atalık Tohumlarla Yerelden Küresele: Ayaş Domatesinin Katma Değerli Yolculuğu’ ile coğrafi işaretli Ayaş domatesinden salça, sos, domates suyu ve pizza sosu gibi katma değerli ürünler üretilecek. ‘Anadoludakiler-Üzüm Suyu ve Hardaliye Üretimi: Kadın Gücüyle Yerel Lezzetler’ projesi, Kalecik Karası üzümünden üzüm suyu ve hardaliye üreterek yerel lezzetleri ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

KÜLTÜREL MİRAS VE İSTİHDAM DESTEKLENECEK

‘Anadoludakiler-Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi: Nallıhan İğne Oyası Projesi’ ile coğrafi işaretli Nallıhan iğne oyasının dijitalleştirilerek tanıtımının yapılması ve ulusal ile uluslararası pazarlarda yer edinmesi planlanıyor. ‘Yeni Nesil Elektrikli Araç Sistemleri Bakım Onarım Programlamasında Genç Kadınlara İş Garantili Uzmanlık Eğitimi’ projesi ise elektrikli araç sektöründe kadın istihdamını artırmaya odaklanıyor.

GÖRÜŞLER VE GELECEK HEDEFLER

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, desteklenen projelerle ilgili değerlendirmesinde şunları belirtti: “SOGEP ve SOGEP-Anadoludakiler Programı kapsamında desteklenen projeler, bölgemizde sosyal kalkınmayı güçlendiren, kadın istihdamını artıran ve üretim modellerini modern teknolojiyle entegre eden önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu projeler, 2024-2028 Bölge Planı’nın temel hedefleriyle örtüşerek Ankara’nın yenilikçi üretim kapasitesini artırırken, sürdürülebilir kalkınma vizyonuna da güçlü bir katkı sunacaktır. Ankara Kalkınma Ajansı olarak, bölgesel kalkınmaya yönelik yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir projeleri desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.”