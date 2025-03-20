Ankara’da SOGEP Kapsamında Beş Projeye İmza

SOGEP KAPSAMINDA BEŞ ÖNEMLİ PROJE İMZALANDI

Ankara’da, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde beş önemli proje için sözleşmeler imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Anadoludakiler Projesi dahilinde yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın temelinde yer alan bu projeler, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. Toplam bütçesi 26 milyon lira olan projeler, 20 milyon lira destek alıyor. Amaçları arasında, kadın istihdamını artırmak, geleneksel üretim yöntemlerini modern teknoloji ile uyumlu hale getirmek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek bulunuyor.

BÜYÜK HEDEFLERLE HAYATA GEÇİYOR

Bu desteklenen projelerden ilki, ‘Anadoludakiler-Zamansız Zarafet: Sof Dokumanın Yeniden Doğuşu’ adı altında Ankara Tasarım ve El Sanatları Merkezi Küçük Sanat Kooperatifi tarafından yürütülüyor. Bu proje, Ankara’ya özgü sof kumaşın üretimini yeniden canlandırmayı hedefliyor. Diğer bir proje olan ‘Anadoludakiler-Atalık Tohumlarla Yerelden Küresele: Ayaş Domatesinin Katma Değerli Yolculuğu’, coğrafi işaretli Ayaş domatesinden salça, sos, domates suyu ve pizza sosu gibi katma değerli ürünler üretmeyi amaçlıyor. Ayrıca ‘Anadoludakiler-Üzüm Suyu ve Hardaliye Üretimi: Kadın Gücüyle Yerel Lezzetler’ projesi, Kalecik Karası üzümünden üzüm suyu ve hardaliye üretimi yaparak yerel lezzetleri ekonomiye kazandırmayı planlıyor.

KÜLTÜREL MİRAS VE KADIN GÜCÜNE ÖNEM VERİLİYOR

Projelerden biri olan ‘Anadoludakiler-Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi: Nallıhan İğne Oyası Projesi’, coğrafi işaretli Nallıhan iğne oyasının dijital ortamda tanıtımını yaparak hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda yer edinmeyi hedefliyor. ‘Yeni Nesil Elektrikli Araç Sistemleri Bakım Onarım Programlamasında Genç Kadınlara İş Garantili Uzmanlık Eğitimi’ projesi ile de, elektrikli araç sektöründe kadın istihdamını artırmak amaçlanıyor.

AÇIKLAMALARLA DESTEKLENİYOR

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, bu projelerin önemine dikkat çekerek “SOGEP ve SOGEP-Anadoludakiler Programı kapsamında desteklenen projeler, bölgemizde sosyal kalkınmayı güçlendiren, kadın istihdamını artıran ve üretim modellerini modern teknolojiyle entegre eden önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu projeler, 2024-2028 Bölge Planı’nın temel hedefleriyle örtüşerek Ankara’nın yenilikçi üretim kapasitesini artırırken, sürdürülebilir kalkınma vizyonuna da güçlü bir katkı sunacaktır. Ankara Kalkınma Ajansı olarak, bölgesel kalkınmaya yönelik yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir projeleri desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.” şeklinde açıklama yaptı.