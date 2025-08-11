Ankara’da Sokak Köpeklerine Ateş Açıldı

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Ankara’nın Mamak ilçesinde, bir birey kendisine saldıran dört sokak köpeğine silahla ateş açtı. Bu trajik olay sonucunda vurulan köpeklerden biri hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesinin Kutlu Mahallesi’nde gerçekleşti.

KÖPEKLERİN SALDIRISI VE TEPKİ

İddialara göre, birey ikametinden çıkarak açık otoparkta bulunan aracına doğru yürüdüğü esnada, dört sokak köpeği havlayarak üzerine doğru yaklaştı. Korkuya kapılan şahıs, köpekleri korkutmak amacıyla hedef gözetmeden bir el ateş etti. Yapılan ateş sonucunda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Olaydan sonra çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirerek olay yerine ekiplerin gelmesini sağladı.

POLİSİN İNCELEMESİ

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde köpeklerin şahsa saldırdığı yönünde bulgulara ulaştı. Şu anda olaya ilişkin geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildiriliyor.