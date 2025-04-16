Ankara’da Soruşturma Başlatıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı” yönündeki iddialar nedeniyle gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re’sen bir soruşturma başlattı. Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, soruşturma TCK 217 kapsamında gerçekleşiyor. Bu maddeye göre, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” ifadesi yer alıyor.

KÜTAHYALI’YA TEPKİLER GELİYOR

Bu gelişmelerin ardından Kütahyalı’ya birçok kesimden sert tepkiler geldi. Hukukçu Ali Aktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltına alınıp tutuklanması gerekir. Bir insan bu kadar sorumsuz olamaz. Bunun bir bedeli olmalı.” ifadelerini kullandı. Gazeteci Kütahyalı, sosyal medya hesabından CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki şaibe iddialarına dair yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek ilk duruşmanın ardından bir kayyum atanacağını ileri sürdü.

KÜTAHYALI’NIN PAYLAŞIMI

Kütahyalı, paylaşımında, “Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor.” şeklinde ifadeler kullandı.