Ankara’da Soruşturma Başlatıldı, Serbest Kaldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı” yöndeki iddiaları gündeme getiren gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re’sen bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Bolu’da gözaltına alınan Kütahyalı, adliyede ifadesi SEGBİS ile alındıktan sonra adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Kütahyalı’nın avukatı Merve Uçanok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kamuoyunun malumu olduğu üzere, müvekkilimiz R. Ozan Kütahyalı hakkında 16.04.2025 tarihinde X hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle soruşturma başlatılmıştır. Müvekkilimiz, ifade vermek üzere İstanbul’dan Ankara’ya giderken Bolu’da gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı. Uçanok, “İşlemlerin ardından ifadesi alınan müvekkilimiz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir” şeklinde duyurdu.

MÜVEKKİLİNİN MASUMİYETİ VURGULANDI

Uçanok, müvekkilinin herhangi bir suç kastı bulunmadığını samimi bir şekilde belirttiğini de söyledikten sonra, soruşturmanın devam ettiğini vurguladı. Tüm tarafların, temel hukuk prensibi olan masumiyet karinesine saygı göstermesini talep etti. Ayrıca, Kütahyalı’nın ikiz kızlarının bulunduğuna dikkat çekerek, “Soruşturma hakkında bazı siyasi mülahazalarla yapılan yorumlar sürece ve ailesine zarar verecektir. Soruşturma neticesinde müvekkilimizin aklanacağına dair inancımız tamdır” şeklinde konuştu. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu ekledi.