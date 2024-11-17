“Ankara’da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu”

ANKARA EMNİYETİ DOLANDIRICILIK ÇETESİNİN İZİNİ SÜRDÜ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya aracılığıyla erkekleri dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelenen olaylar sonucunda, çete üyeleri olan kadınların müzik dinleme bahanesiyle erkeklerin telefonlarını alarak şifrelerini öğrendiği tespit edildi. Bu kadınların, mobil bankacılık hesaplarından kendi hesaplarına para aktararak haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Ayrıca, mağdurlar adına kredi çekerek bu şekilde de kazanç sağladıkları belirlendi.

SAHTE PLAKALI ARAÇLA KAÇIŞ

Kandırdıkları erkekleri yiyecek ve içecek alma bahanesiyle araçtan indiren kadınların, kendilerini bekleyen çete üyeleri tarafından kullanılan sahte plakalı araçlarla kaçtıkları ortaya çıktı. 6 farklı dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen 8 kişilik çete, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı ve gözaltına alındı.

OPERASYON DETAYLARI VE EL KONULAN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, 6 cep telefonuna el konulduğu ve bilişim incelemelerinin devam ettiği belirtildi. Operasyonların sonuçları ve şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili görüntülerin de aktarıldığı kaydedildi. ‘Hırsızlık anları kamerada’ ifadesiyle bu olayların görüntülerinin bulunduğu bilgisi verildi.