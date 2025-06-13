Ankara’da Su Kesintileri Açıklandı

ANKARA’DA SU KESİNTİLERİ DUCURULDU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Haziran günü şehir genelinde su kesintileri yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bu tarih itibarıyla hangi ilçelerde su kesintisi olacağına ve suyun ne zaman geleceğine dair detaylar merak ediliyor. ASKİ’nin resmi web sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşmak mümkün.

POLATLI’DA PLANSIZ SU KESİNTİSİ

Polatlı’da su kesintisi 13.06.2025 tarihinde saat 08:30’da başlayacak ve 19:05’te sona erecek. “Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.” Bu kesintiden etkilenen bölgeler arasında “Fatih Mahallesi bir bölümü” yer alıyor. ASKİ, yaşanan rahatsızlık için özür diledi.

PURSAKLAR’DA ARIZALAR SÜRÜYOR

Pursaklar ilçesinde de bir dizi su kesintisi yaşanıyor. İlk olarak 13.06.2025 tarihinde saat 13:30’da başlayacak olan su kesintisi 17:00’de son bulacak. “Pursaklar İlçesi Saray Fatih Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.” Bu kesintiden “Mahmudiye küme evleri” etkileniyor. Ayrıca, 17:30’da başlayacak bir başka su kesintisi de 19:30’da tamamlanacak. Bu kesinti, “Pursaklar İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Bulvarı içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleştirilmektedir.” Etkilenen bölgeler arasında “Merkez Mahallesi’nin bir kısmı” bulunuyor. ASKİ, bu durumdan ötürü de özür diledi.