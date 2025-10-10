Ankara’da Su Kesintileri Devam Ediyor

Ankara’da 10 Ekim 2025 sabahı itibarıyla bazı ilçelerde su kesintileri meydana geliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada, bakım çalışmaları, onarımlar ve anlık arızalar nedeni ile birçok bölgede plansız su kesintileri uygulandığı belirtildi. Vatandaşlar “Ankara’da sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?” soruları ile yanıt ararken, ASKİ ekipleri arızaların giderilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

10 Ekim tarihine ilişkin su kesintileri Ankara’nın Çubuk, Beypazarı ve Etimesgut ilçelerinde sürüyor. Bazı yerlerde arızaların meydana gelmesi nedeniyle kesintiler sabaha kadar devam etti. ASKİ, ekiplerin arıza giderme işlemlerine hızla devam ettiğini duyurdu. Kesintilerin tahmini sona erme saatleri ise şöyle: Çubuk: 10 Ekim 2025 – Saat 12.00, Beypazarı (1. Bölge): 10 Ekim 2025 – Saat 17.00, Beypazarı (2. Bölge): 10 Ekim 2025 – Saat 13.00, Etimesgut: 10 Ekim 2025 – Saat 15.00. Kesintilerin planlanan sürelerden önce veya sonra sona erme ihtimali olduğu için vatandaşlara ASKİ’nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri öneriliyor.

İKİNCİ AŞAMADA ONARIMLAR YÜRÜTÜLÜYOR

Su kesintisi yaşayan bölgelerde ASKİ ekipleri, onarım işlemleri tamamlandıktan sonra hatlara su verilmesini kademeli olarak planlıyor. Bu süreçte bazı mahallelerde suyun hemen gelmeyebileceği, çünkü hatların dolum sürecinin zaman alabileceği ifade ediliyor. Özellikle yüksek katlı binalarda üst katlarda suyun ulaşmasının birkaç saat gecikebileceği vurgulanıyor. ASKİ yetkilileri, vatandaşlardan kesinti süresince suyu tasarruflu kullanmalarını ve önceden su depolamalarını rica ediyor.

ARIZA BİLGİLERİ VERİLMİŞTİR

Çubuk’ta arıza başlangıcı 9 Ekim 2025 – 23:15’te gerçekleşmiş olup, tamamlanma saati 10 Ekim 2025 – 12:00 olarak belirlenmiştir. Atatürk Mahallesi Şehit Raşit Yücel Sokak’ta meydana gelen ani arıza nedeniyle kesinti uygulanmakta. Ayrıca Beypazarı (1. Bölge) için arıza başlangıcı 10 Ekim 2025 – 08:40, tamamlanma saati ise 10 Ekim 2025 – 17:00 olarak bildirilmiştir. Bu durumda Ayvaşık Mahallesi Akyazı Sokak’ta yaşanan arıza sebebiyle kesinti sürmektedir.

HIZLA GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Beypazarı (2. Bölge) itibarıyla arıza başlangıcı 10 Ekim 2025 – 09:05’te, tamamlanma saati ise 10 Ekim 2025 – 13:00’te gerçekleşecektir. Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölükoğlu Caddesi’nde meydana gelen su hattı arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır. Etimesgut’ta ise arıza başlangıcı 10 Ekim 2025 – 09:45’te olmuş olup, tamamlanma saati 10 Ekim 2025 – 15:00 olarak planlanmıştır. Altay Mahallesi Söğüt Caddesi’ndeki içme suyu hattında yaşanan arıza sebebiyle su kesintisi uygulanıyor.

ASKİ, su kesintilerinden etkilenen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına arıza giderme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıklıyor. Ayrıca kesintiden sonra suyun bir süre bulanık veya düşük basınçla gelebileceği belirtiliyor; bu durumda suyun bir süre akıtılması gerektiği ifade ediliyor. ASKİ, Ankara genelindeki tüm su kesintilerini aski.gov.tr adresi üzerinden günlük olarak duyurmakta ve vatandaşlar “Su Arıza” bölümünden ilçelerine özel kesinti bilgilerini öğrenebiliyor.