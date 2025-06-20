Ankara’da Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER BELLİ OLDU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 20 Haziran’da su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. Su kesintisi programı dahilinde Ankara’nın çeşitli ilçelerinde belirli saatlerde su arızaları nedeniyle kesintiler olacak.

POLATLI’DA SU KESİNTİSİ

Polatlı’da, 20 Haziran 2025 tarihinde saat 08:00’de başlayan su kesintisi, 19:30’da sona erecek. Bu kesinti, Zafer Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım hattındaki arıza sebebiyle meydana geliyor. Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır: Zafer Mahallesi bir bölümü, Kurtuluş Mahallesi bir bölümü ve Cumhuriyet Mahallesi bir kısmı.

KAHRAMANKAZAN’DA SU KESİNTİSİ NEDENİ

Kahramankazan’da ise 20 Haziran 2025 tarihinde saat 09:30’da başlayacak su kesintisi, saat 17:00’de sonlanacak. İlçe merkezi ve bağlantılı mahallelerde yaşanan içme suyu problemi, yoğun kullanımdan kaynaklanıyor. Bu durum, şu yerleri etkileyecek: Orhaniye Mahallesi (sanayi bölgesi), Dağyaka Mahallesi (sanayi bölgesi), Saray Mahallesi, köy içi Çaniçi Caddesi ve bağlantılı sokaklar, Atom Caddesi ve bağlantılı sokaklar, 688 Cadde, 614 Cadde, Gimat Caddesi, ve Dağyaka Caddesi.

ÇUBUK İLÇESİNDE ARIZA NEDENİYLE KESİNTİ

Çubuk ilçesinde, 20 Haziran 2025 tarihinde saat 14:15’te başlayacak olan su kesintisi, 16:00’da sona erecek. Bu kesinti Atatürk Mahallesi Elvan Sokak’taki içme suyu şebeke arızası nedeniyle uygulamaya konuluyor. Etkilenen bölgeler arasında Atatürk Mahallesi Elvan Sokak, Yeşerti Caddesi ve bağlantılı sokaklar yer alıyor.

GÖLBAŞI’NDA DA KESİNTİ OLACAK

Gölbaşı ilçesinde 20 Haziran 2025 tarihinde saat 15:00’de başlayıp, 20:00’de sona erecek olan su kesintisi, Kızılcaşar Mahallesi Mehmetçik Caddesi’ndeki Ø 200 PVC içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleştirilecek. Kesintiden etkilenen yerler arasında Tek Yapı Kooperatifi bulunuyor.

Kahramankazan’da 17 Haziran 2025 tarihinde başlayıp 23 Haziran 2025 tarihinde 23:00’te sona erecek bir başka su kesintisi de mevcut. Bu kesintinin nedeni, ilçe merkezi ve bağlı mahalle kalabalığından kaynaklanan içme suyu problemleri. Etkilenen adresler ise Fatih Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi ve İymir Mahallesi.