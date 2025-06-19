Ankara’da Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

ANKARA’DA SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 19 Haziran günü şehrin çeşitli bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Suların ne zaman geri geleceği konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için ASKİ’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Söz konusu tarihte su kesinti yaşanacak yerler ve saatler şöyle:

POLATLI İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Polatlı’da, “Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.” Arıza tarihi 19.06.2025 saat 08:30 olarak belirtilirken, tamir tarihi 19.06.2025 saat 19:00’dır. Kesintiden etkilenen yerler: Fatih Mahallesi bir bölümü.

Diğer bir kesinti ise “Şehitlik Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.” şeklinde ifade edilen kesinti, 19.06.2025 saat 10:00’da başlayıp saat 16:00’da sona erecek. Etkilenen bölge: Şehitlik Mahallesi bir bölümü.

ŞEREFLIKOÇHİSAR BOYUNCA SU KESİNTİLERİ

Şereflikoçhisar için “Karamollauşağı Mahallesi sınırlarında oluşan dağıtım şebeke hattı arızası nedeniyle saat 10:05 ile 14:05 arasında 4 saatlik su kesintisi olacaktır.” denildi. Etkilenen yerler: Hamzalı Mahallesi, Çavuş Mahallesi, Karamollauşağı Mahallesi.

YENİMAHALLE’DE SULAR NE ZAMAN GELİYOR?

Yeni mahallede ise, “İvedik Köy Mahallesi Atatürk Cad içerisindeki Ø500 mm çapındaki içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.” Bilgilere göre arıza 19.06.2025 saat 11:30’da başlayacak ve tamir işlemleri saat 23:00’e kadar sürecek. Etkilenen yerler: İvedik Köy, Atatürk Cad, Yakacık Kurban Alanı, Hurdaçılar Sitesi alt kodları.

PURSAKLAR VE ETİMESGUT İLÇELERİNE AİT KESİNTİLER

Pursaklar’da, “Saray Fatih Mahallesi Turgut Reis Sokak içerisinde yapılan bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.” Arıza tarihi 19.06.2025 saat 15:30 olup, tamir tarihi saat 17:30’dir. Etkilenen yerler: Saray Fatih Mahallesi bir kısmı.

Etimesgut’ta ise “Ahimesut Mahallesi 1785 Sokak içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.” denildi. Arıza tarihi 19.06.2025 saat 16:50 iken, tamir tarihi saat 20:00 olarak belirlendi. Etkilenen yerler: Ahimesut Mahallesi ve Ay Yıldız Mahallesi bir kısmı.