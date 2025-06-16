Ankara’da Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Haziran’da su kesintisi yaşanacak alanları açıkladı. Su kesintisinin ne zaman ve saat kaçta sona ereceği de merak ediliyor. ASKİ’nin internet sitesi üzerinden belirli bölgelerde güncel su kesintileri hakkında bilgi almak mümkün.

YENİMAHALLE’DE ARIZALARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.06.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 18:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Kızılcahamam Caddesi’nde bulunan 800 mm çapındaki düktıl boruya bağlı 150’lik tapalı branşman hattında yaşanan arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Esentepe Mah., Ergenekon Mah., Karşıyaka Mahallelerinin bir kısmı, Anadolu Mah., Yunus Emre Mah.’nin bir kısmı, Serhat Mah.’nin üst kotlarında basınç düşüklüğü yaşanıyor. “Tahmini olarak hatların dolup abonelere ulaşması saat 23:55’i bulacaktır.”

KEÇİÖREN’DE SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Arıza Tarihi: 16.06.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 18:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi’ndeki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Arıza giderildikten sonra abonelerin su alması “hattın toplaması saat 23:55’e kadar sürecektir.”

Etkilenen Yerler: 19 Mayıs, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, Güzelyurt, İncirli, Kalaba, Kamil Oçak, Kanuni, Karargahtepe, Köşk, Kuşçagız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşiltepe ve Yükseltepe mahalleleri.

AYAŞ’TA SU KESİNTİSİ UYGULANACAK

Arıza Tarihi: 16.06.2025 10:40:00

Tamir Tarihi: 17.06.2025 00:00:00

Detay: Ayaş Oltan Mahallesi Köylüözü mevkiinde yer alan terfi merkezi pompasındaki arıza sebebiyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Oltan Mahallesi geneli.

BEYPAZARI’NDAN SAKARIZ İÇİN SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Arıza Tarihi: 16.06.2025 13:35:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Kantar 1 Sokak’ta yaşanan arızadan dolayı su kesintisi uygulanmaktadır. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Beypazarı Hacıkara Mahallesi Kantar 1 Sokak ve Hacıkara Mahallesi’nin bir kısmı.

AKYURT’TA SU KESİNTİSİ İÇİN AÇIKLAMALAR

Arıza Tarihi: 16.06.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 23:00:00

Detay: Akyurt’un Güzelhisar Mahallesi’nde içme suyu şebeke hattında yaşanan arızadan dolayı su kesintisi uygulanmaktadır. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Güzelhisar Mahallesi.

Arıza Tarihi: 16.06.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 21:00:00

Detay: Akyurt Şeyhler Mahallesi 268. Sokak’ta içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Şeyhler Mahallesi, Çınar Mahallesi, Büğdüz Mahallesi.

GÖLBAŞI İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Arıza Tarihi: 16.06.2025 18:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 20:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi’nde @ 700 den @ 400 ductil iletim hattından yapılacak branşman bağlantısı nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Karşıyaka, Gazi Osman Paşa, Hacılar, Hacı Hasan, Hacı Muratlı, Gökçe Höyük, Yayla Bağ, Bahçelievler, Ballık Pınar, İncek, Oğulbey, Karaoğlan, Yaylabag ve Ahıbaz mahalleleri.

ÇANKAYA’DA SU KESİNTİSİ UYARISI

Arıza Tarihi: 16.06.2025 18:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2025 22:00:00

Detay: Mutlukent Mahallesi Seyfi Saltoğlu Bulvarı No 20 önü 200 lük ductil borudaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Mutlukent Mahallesi ve civarı.