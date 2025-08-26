Ankara’da Su Kesintisi Detayları 26 Ağustos

Ankara’da 26 Ağustos Tarihli Su Kesintisi

DÜZENLİ ARIZA VE BAKIM ÇALIŞMALARI

Ankara’da özellikle Altındağ, Gölbaşı, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintileri 26 Ağustos tarihinde etkili oldu. ASKİ, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerin saatlerce su alamayacağını duyurdu. Başkentliler, “Ankara su kesintisi 26 Ağustos nerede?” sorusunun yanıtını ararken, ASKİ’nin yayınladığı bilgilendirme metinleri, kesintilerin nedenlerini ve tahmini bitiş saatlerini içeriyor.

BÖLGELERE GÖRE SU KESİNTİLERİ

ASKİ’nin yaptığı açıklamalara göre, bazı bölgelerde plansız arızalar, bazı bölgelerde ise planlı bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. İşte ilçelere göre su kesintisi ve onarım saatleri:

ALTINDAĞ (KAVAKLI MAHALLESİ)

Kesinti başladı: 25 Ağustos 2025 – 11:00

Sular gelecek: 25 Ağustos 2025 – 20:00

Neden: Kavaklı Terfi İstasyonu’nda yaşanan enerji kesintisi nedeniyle su verilemiyor.

BALA (SIRAPINAR VE YENİYAPAN ŞEHLİ MAHALLELERİ)

Kesinti başladı: 26 Ağustos 2025 – 09:00

Sular gelecek: 26 Ağustos 2025 – 16:00

Neden: Ana iletim hattında meydana gelen arıza.

POLATLI (ŞENTEPE MAHALLESİ – MEVLANA CADDESİ ÇEVRESİ)

Kesinti başladı: 26 Ağustos 2025 – 09:30

Sular gelecek: 26 Ağustos 2025 – 14:00

Neden: İçme suyu şebekesindeki ani arıza nedeniyle plansız kesinti uygulanıyor.

ALTINDAĞ (BARAJ MAHALLESİ – TOKİ BLOKLARI)

Kesinti başladı: 26 Ağustos 2025 – 10:00

Sular gelecek: 26 Ağustos 2025 – 15:00

Neden: Şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

GÖLBAŞI (YAYLABAĞ MAHALLESİ VE POLİS AKADEMİSİ YERLEŞKESİ)

Kesinti başlayacak: 26 Ağustos 2025 – 21:00

Sular gelecek: 27 Ağustos 2025 – 09:00

Neden: Pompa istasyonunda planlı bakım ve onarım çalışması.

ASKİ, vatandaşlardan sabır ve anlayış bekliyor, kesintiler nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar için özür diliyor.