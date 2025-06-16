Ankara’da Su Kesintisi Duyuruldu

ANKARA SU KESİNTİSİ HAKKINDA DUYURU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Haziran günü kentteki su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. Bu tarihte suların ne zaman geri geleceği ve hangi saatlerde etkili olacağına ilişkin detaylar açıklandı. Güncel su kesintileri hakkında bilgi edinmek isteyenler, ASKİ’nin internet sitesinden bulundukları ilçenin başlığı altındaki bilgilerle güncel durumu takip edebilirler.

YENİMAHALLE’DE SU KESİNTİSİ

Yenimahalle ilçesinde 10.06.2025 tarihinde saat 10:00’da başlayacak arıza, 16.06.2025 tarihinde saat 18:00’de tamir edilecek. Bu arıza nedeniyle “Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Kızılcahamam Caddesi içerisinde bulunan 800 mm çapındaki düktıl boruya bağlı 150’lik tapalı branşman hattında oluşan arızadan dolayı, depo iletim hattı nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.” Kesinti nedeniyle etkilenecek mahalleler arasında Esentepe, Ergenekon, Karşıyaka, Anadolu, Yunus Emre ve Serhat yer alıyor. Suyun abonelere ulaşması tahminen saat 23:55’te gerçekleşecek.

KEÇİÖREN’DE SU KESİNTİSİ

16.06.2025 tarihinde saat 09:00’da başlayan ve 18:00’de bitecek olan Keçiören su kesintisi, “Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Kızılcahamam Caddesi içerisinde bulunan 800 mm çapındaki düktıl boruya bağlı 150’lik tapalı branşman hattında oluşan arızadan dolayı, depo iletim hattı nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.” Etkilenen mahallelerde 19 Mayıs, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aşağı Eğlence gibi birçok yer bulunuyor. Suyun toplanması yine saat 23:55’te sağlanacak.

AYAŞ’TA SU KESİNTİSİ

16.06.2025 tarihinde saat 10:40’da başlayacak su kesintisi, 17.06.2025 tarihinde saat 00:00’a kadar sürecek. Bu kesinti, “Ayaş Oltan Mahallesi Köylüözü mevkiinde bulunan terfi merkezi pompası arızası nedeniyle” yaşanacak. Oltan Mahallesi genelinde etkili olacak kesinti nedeniyle halktan özür dileniyor.

BEYPAZARI VE NÜFUSU ETKİLENİYOR

Beypazarı ilçesinde, 16.06.2025 tarihinde saat 13:35’te başlayacak olan su kesintisi, 17:00’de giderilecektir. “Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Kantar 1 Sokak’ta oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.” Burada da etkilenen yerleşim yerleri belirtilmiştir.

AKYURT VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ

Akyurt’ta 16.06.2025 tarihinde saat 14:00’te başlayacak olan su kesintisi, saat 23:00’te sona erecek. “Akyurt Güzelhisar Mahallesi içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.” Etkilenen yerler arasında Güzelhisar Mahallesi yer alıyor. Ek olarak, 17.06.2025 tarihinde 18:00’de başlayacak yeni bir kesinti 21:00’de tamamlanacak. Kesintinin sebebi yine içme suyu şebeke hattındaki arıza olarak duyurulmuştur. Bu kesinti nedeniyle Şeyhler, Çınar ve Büğdüz mahalleleri etkileniyor.

GÖLBAŞI İLÇESİNDE ARIZA NEDENİYLE KESİNTİ

Gölbaşı ilçesinde 16.06.2025 tarihinde saat 18:00’de başlayacak su kesintisi 20:00’de sona erecek. “Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi İncek Bulvarında 700’den 400 Ductil iletim hattından yapılacak branşman bağlantısı nedeniyle plansız su kesintisi yapılacaktır.” Burada da etkilenecek mahalleler arasında Karşıyaka, Gazi Osman Paşa ve diğerleri yer alıyor.

ÇANKAYA’DA SU KESİNTİSİ PLANLANMAKTA

Çankaya ilçesinde 16.06.2025 tarihinde saat 18:00’de başlayacak su kesintisi, 22:00’ye kadar sürecek. “Mutlukent Mahallesi Seyfi Saltoğlu Bulvarı No 20 önünde 200’lük Ductil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.” Bu kesintiden Mutlukent Mahallesi ve çevresi etkilenecek.