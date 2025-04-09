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Ankara’da Su Kesintisi Duyuruldu

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 9 Nisan günü Ankara’daki su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. Vatandaşlar, “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusunun yanıtını merak ediyor. ASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden, yaşadıkları ilçeyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak mümkün.

ETİMESGUT İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.04.2025 12:50:00
Tamir Tarihi: 9.04.2025 20:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Ballı Kuyumcu Mahallesi’nde içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız bir su kesintisi gerçekleştirilecektir. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” açıklamasında bulunulmuştur.

ETKİLENEN BÖLGELER

Ballı Kuyumcu Küme evleri (köy içi) su kesintisinden etkilenecek olan yerler arasında bulunmaktadır. Bu durumu göz önünde bulundurarak, vatandaşların gerekli önlemleri alması öneriliyor.

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