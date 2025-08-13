Ankara’da Su Kesintisi Duyuruldu

Ankara’da su kesintileri duyuruldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 13 Ağustos günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Suların ne zaman ve saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte, ASKİ tarafından belirtilen 13 Ağustos su kesintisi saatleri! Güncel Ankara su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ’nin internet sitesinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki detayları inceleyebilirsiniz. ASKİ’nin yaptığı açıklama aşağıda yer alıyor.

SİNCAN’DA ARIZA DETAYLARI

Sincan ilçesinde 13 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Arıza tarihi 13.08.2025 saat 11:35, tamir tarihi ise 13.08.2025 21:00 olarak belirtiliyor. Şebeke hat arızası Alcı Mahallesi Battal Gazi Sokak içerisinde oluşmuştur. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” denildi. Etkilenen yerler: Alcı Mahallesi.

POLATLI’DAKİ SU KESİNTİSİ

Polatlı ilçesinde de bir su kesintisi uygulanıyor. Arıza tarihi 13.08.2025 saat 12:10, tamir tarihi ise 13.08.2025 16:00 olarak bildiriliyor. Üç Pınar Mahallesi’nde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle “plansız su kesintisi” yapılmaktadır. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” şeklindeki açıklama ile yerel halkın durumu anlaması sağlanıyor. Etkilenen yerler: Üç Pınar Mahallesi.

CUMHURİYET MAHALLESİNDE ARIZA

Bir diğer su kesintisi Polatlı’da Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanıyor. Arıza tarihi 13.08.2025 saat 13:30, tamir tarihi ise 13.08.2025 saat 18:00 olarak açıklanmıştır. Yavuz Selim Caddesi üzerindeki şebeke hattındaki arıza sebebiyle plansız bir su kesintisi uygulanıyor. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” notu ile duyuru yapılmıştır. Etkilenen yerler: Cumhuriyet Mahallesi, Zafer Mahallesi’nin bir bölümü, Yeni Mahalle’nin bir bölümü.

ÇUBUK’TA SU KESİNTİSİ

Çubuk ilçesinde de bir su kesintisi yaşanıyor. Arıza tarihi 13.08.2025 saat 15:30, tamir tarihi ise 13.08.2025 saat 19:00 olarak belirlenmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne bağlı sokaklar.

GÖLBAŞI İLÇESİNDE ARIZA

Gölbaşı ilçesinde Kızılcaşar Mahallesi’nde de plansız bir su kesintisi yapılacak. Arıza tarihi 13.08.2025 saat 15:45, tamir tarihi ise 13.08.2025 saat 19:00 olarak açıklanmıştır. 2658. sokakta meydana gelen içme suyu hattındaki arıza sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” ibaresi ile duruma ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Etkilenen yerler: Tek Yapı Kooperatifi.