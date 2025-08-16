Ankara’da Su Kesintisi Duyuruldu

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Ağustos tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ve saat kaçta olacağı ise merak konusu. Güncel su kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, ASKİ’nin internet sitesi üzerinden bulundukları ilçeye dair bilgilere erişebilir. ASKİ’nin yaptığı açıklama şöyle:

NÜRNBERG İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.08.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 23:00:00

Detay: Kahramankazan içme suyu arıtma tesisinde yoğun kullanım nedeniyle sorun yaşanıyor. Bu sebepten dolayı plansız su kesintisi uygulanıyor. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi (sanayi bölgesi) – Dağyaka Mahallesi (sanayi bölgesi) – Aydın Mahallesi – Orhaniye Mahallesi – Yıldırım Beyazıt Mahallesi (üst kotlar)

ETİMESGUT İLÇESİ’NDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.08.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 15.08.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’nde, EnerjiSA elektrik kaynaklı arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. “Tanker ile su deposuna su sevkiyatı yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Yapracık Köy içi

BEYPAZARI İLÇESİ’NDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.08.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 15.08.2025 18:00:00

Detay: Beypazarı ilçesinde Ayvaşık Mahallesi Esertepe Caddesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi, Esertepe Caddesi ve Ayvaşık Mahallesi’nin bir kısmı

MAMAK İLÇESİ’NDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.08.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 17:00:00

Detay: Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanacaktır. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Diriliş Mahallesi tamami

GÖLBAŞI İLÇESİ’NDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.08.2025 14:45:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 18:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi 463. Sokak’ta meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Karşıyaka Mahallesi bir kısmı

POLATLI İLÇESİ’NDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.08.2025 15:15:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 18:00:00

Detay: Polatlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi bir bölümü, Zafer Mahallesi bir bölümü

Arıza Tarihi: 16.08.2025 15:45:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 19:00:00

Detay: Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi gerçekleştiriliyor. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi bir bölümü